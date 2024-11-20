قماطي: الشعب اللبناني يُقتل بالسلاح الأميركي وهمنا هو الميدان

العالم-لبنان

وتوقع قماطي أن يستخدم العدو الصهيوني النهج الذي استخدمه في غزة تجاه حماس وتحميلها مسؤولية الفشل، مشيرًا إلى أن هذا النهج سيستمر في لبنان.

ولفت قماطي إلى أن لبنان والشعب اللبناني يُدمّر ويُقتل بالسلاح الأميركي، وقال: "همنا الآن هو الميدان والمقاومة.. ولن ندلي بأي معلومة بشأن المفاوضات لأن هذا يضر بالمفاوض اللبناني".

أضاف: نحن "لا نتوقع من هذا العدو أن يكون شفافًا أو صادقًا.. أعلنا من جهتنا مرات عدة أننا لن نتحدث بشأن أي بند في المفاوضات.. العدو الصهيوني أفشل الحل السياسي في غزة ونتوقع مثل ذلك بشأن لبنان".

وتابع قماطي في تصريح لقناة الجزيرة: "نحن نقف أمام ركنين بمواجهة أميركا و"إسرائيل" المدعومتين من العالم"، لافتًا إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري "يواجه مهمة صعبة ومعقدة لكنه يتحلى بالكفاءة اللازمة".

وحول جريمة اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد محمد عفيف، اعتبر قماطي أن هذه الجريمة تأتي في خانة كشف الوجه الحقيقي للعدو، موضحًا أن العدو يحاول من خلال هذه الجريمة "قتل الصوت المقاوم ومنع وصول الحقيقة إلى الناس".

وأكد أن اغتيال العدو للشهيد محمد عفيف "مؤشر خطير على محاولته خلق معادلة جديدة"، معلنًا أننا "سنرد على هذا التجاوز والخرق الجديد للعدو المتمثل في اغتيال عفيف".

وحول استهداف العدو للعاصمة اللبنانية بيروت، قال قماطي: "عندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا فسنؤلمه في عاصمته.. نحن نؤلم العدو كثيرًا وسنبقى نؤلمه كثيرًا".

وأكد أن العدو الصهيوني خسر عشرات القتلى في محاولته الأولى للتسلل عبر مدينة الخيام في الجنوب، وقال: "مقاومونا يتصدون للعدو ويوقعون فيه خسائر فادحة في الأرواح والمعدات". مشددًا على أن حزب الله لن يسمح للعدو أن يصل إلى النقاط التي حاول سابقًا الوصول إليها.

وختم موضحًا أنّ تأجيل كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم التي كانت مقررة عصر اليوم تم بسبب "الظروف أمنية".