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وزير الخارجية الايراني يحتج في اتصال مع نظيره الفرنسي على الحظر الأوروبي

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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