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طيران الاحتلال يشن غارات على بلدات حانين والجبين والمنصوري بجنوب لبنان

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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