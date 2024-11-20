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متحدثة الحكومة الايرانية: العالم يدرك أن "الوعد الصادق" جزء بسيط من قدراتنا

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

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