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متحدثة الحكومة الايرانية: ترامب انسحب من الاتفاق وباب التفاوض مفتوحا

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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