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السفارة الأميركية في كييف تتوقع هجوما جويا روسيا كبيرا اليوم

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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