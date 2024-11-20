الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: انفجار طائرة مسيرة في قاعدة للجيش بالجليل الغربي

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :