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جيش الاحتلال: مقتل 27 جنديا في جباليا منذ بدء العملية البرية الأخيرة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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