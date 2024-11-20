مجزرة اسرائيلية في جباليا وصعوبة الوصول الی الجرحی

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح محمد البلبيسي ان شمال قطاع غزة، شهد غارة اسرائيلية عنيفة استهدفت منزل يعود لعائلة جودة في منطقة شارع غزة القديم في مخيم جباليا.

وأكد ان قصف المنزل ادی الی استشهاد أكثر من 10 مواطنين واصابة عدد أخر.

وأشار مراسل العالم الی وجود 10 مفقودين تحت ركام المنزل الذي قصف فوق رؤوس ساكنيه.

وأضاف مراسل العالم ان طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبیيه لم تستطيع الوصول الی هذه المنطقة لأنها منطقة خطرة.

وأوضح مراسل العالم الی ان بعض المواطنين حاولوا انتشال عدد من جثامين الشهداء واوصلوها الی مستشفی كمال عدوان.