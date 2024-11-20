الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب المجاهدين تفجر عبوة بدبابة "ميركافاه" وسط مخيم جباليا شمال القطاع

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :