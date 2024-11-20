الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث جيش الاحتلال: مقتل جندي من لواء كفير خلال معركة شمال قطاع غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :