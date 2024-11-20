جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي صهيوني وإصابة ضابط في غزة

العالم-الاحتلال

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن مقتل 30 شخصا في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فان الجندي روي ساسون، 21 عامًا قُتل أمس في مواجهة مع من مسافة قريبة في ضواحي جباليا. في شمال قطاع غزة.

وفي الحادث نفسه أصيب قائد كتيبة نحشون (90) بجروح خطيرة.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الصهيوني، ارتفع بذلك عدد القتلى إلى 800 عسكري منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 377 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

فيما أصيب 5 آلاف و381 عسكريا، بينهم ألفان و440 بالمعارك البرية، وفق موقع الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره بغزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات المستوطنين الصهاينة.