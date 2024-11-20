اليوم الـ411 من العدوان علی غزة؛ يوم شهداء الدفاع المدني

العالم - فلسطين

في اليوم الحادي عشر بعد الأربعمئة من بدء العدوان على غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي آخر المستجدات، يواصل طيران الاحتلال شن غاراته على المناطق الشمالية من القطاع المحاصر، وخصوصا على بيت لاهيا.

كما قامت قوات الاحتلال بنسف مبان سكنية في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وسقط شهداء ومصابون بينهم أطفال، في قصف طائرات الاحتلال منزلاً سكنياً بمنطقة الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لأطفال أصيبوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الصبرة.

إلى ذلك استشهد أحد طواقم الدفاع المدني بعد قصفهم من قبل الاحتلال أثناء انتشال الإصابات من المنزل المستهدف في حي الصبرة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل:"تعرضت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة صباح اليوم لاستهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي أثناء محاولتهم انتشال جثامين الشهداء وانقاذ الجرحی من أحد الاستهدافات في مدينة غزة في شارع الثلاثيني. وهذا المنزل الذي تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وأثناء العمل، رغم ان طواقمنا ترتدي سترة برتقالية ورغم انها مرمزة بالسيارات والمرکبات التي کانت تقل الطواقم الا ان الاحتلال استهدف الطواقم اثناء عملهم وادی هذا الاستهداف الی استشهاد أحد الزملاء وهو البطل علي عمر أحد افراد الانقاذ في الدفاع المدني والذي لم يتوقف عن عمله منذ بداية الحرب حتی هذه اللحظة وأصيب 3 آخرين من طاقم الانقاذ ايضاً".

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفت المدفعية الاسرائيلية المناطق الشمالية للمخيم، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل في جباليا البلد إلى أكثر من عشرة شهداء.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر الأربعاء غارات جوية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

کما سقط شهيد وجرحی باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.