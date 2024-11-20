طهران تعتبر قرار الترويكا الأوروبي بفرض الحظر استفزازيا

العالم - إيران

وجاء ردُ ايران سريعا على قرار الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، والذي يدعو الدول الاعضاء الى فرض حظر جديد على البلاد.

وانتقد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ژان نوئل بارو، انتقد القرار الاوروبي غير المبرر، معتبرا مشروع القرار الذي دفعت به كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة ضد طهران، يقوض المناخ الايجابي الذي تبلور بين ايران والوكالة وسيعقّد الأمور، واصفا الحظر الأوروبي الجديد بالاستفزازي وغير المبرر.

ورجحت مصادر أن تقوم طهران بالرد على الترويكا الاوروبية عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى تفعيل الأجهزة متطورة، ركّبتها إيران سابقا في المنشآت النووية، فيما ذهب مراقبون إلى أبعد من ذلك حيث توقعوا طرد إيران المزيد من مفتشي الوكالة.

ورغم الموقف الحازم الذي أبدته طهران إزاء الخطوة الاوروبية، إلاّ أنّ مصادر ايرانية أكدت أنّها لن تترك طاولة الحوار وعلى استعداد لاستئناف المفاوضات، وذلك في حال تحلّي الجانب الآخر بالإرادة اللازمة لإجراء مفاوضات مؤثرة.

وكانت الترويكا الاوربية قد وزّعت على الدول الأعضاء مشروع قرار ضد إيران على خلفية مزاعم بعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية بما فيه الكفاية، وذلك بالتزامن مع بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله أمس الأول.

ويأتي ذلك رغم أنّ وكالة الطاقة أفادت، في تقريرين سريّين إلى الدول الأعضاء بأنّ إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك حسبما افادت وكالة رويترز.