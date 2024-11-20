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كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الأربعاء

كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الأربعاء
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

يلقي الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم كلمة في وقت لاحق اليوم الأربعاء 20-11-2024.

العالم-لبنان

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