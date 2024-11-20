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ترامب يعين رئيسة شركة "WWE" وزيرة للتعليم

ترامب يعين رئيسة شركة
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين ليندا مكماهون الرئيسة السابقة لشركة World Wrestling Entertainment الأمريكية خلال ولايته الأولى كرئيس للدولة، في منصب وزير التعليم.

العالم _ أميركا

وقال ترامب في بيان نشره فريقه الانتقالي يوم الثلاثاء: "يشرفني أن أعلن أن ليندا مكماهون، الرئيسة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة، ستتولى منصب وزيرة التعليم الأمريكية"، معربا عن ثقته الكاملة بأن مكماهون ستمنح الأمريكيين "فرصة لما أسماه "اتخاذ القرر الأفضل بشأن تعليم أطفالهم".

وأكد ترامب أن "ليندا ستستخدم عقودا من خبرتها وفهمها العميق للتعليم والأعمال، لمساعدة الأجيال القادمة من الطلاب والعمال الأمريكيين، وجعل التعليم في أمريكا في المرتبة الأولى عالميا".

درست مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لمدة عامين، وهي تمتلك خبرة واسعة كمستشارة في مجال الأعمال، وسبق أن ترأست شركة World Wrestling Entertainment الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، قادت إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2017 إلى 2019، وباتت حاليا تعتبر واحدة من قادة الفريق الانتقالي لترامب.

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