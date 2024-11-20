الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اصابات بالعدوان الاسرائيلي الذي استهدف مناطق سكنية بتدمر

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :