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معاريف العبرية: استهداف منشأة استراتيجية على مشارف تدمر

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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