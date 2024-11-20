الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غروسي: تلقيت التطمينات من وزير الخارجية الايراني بخصوص التعاون

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :