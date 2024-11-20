وقف إطلاق النار بين لبنان و'إسرائيل'

العالم _ باختصار
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على بحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البرية الدولية.
خبراء: ضربات حزب الله الموجعة أجبرت تل أبيب على البحث عن مخرج لهذه الحرب.
هوكشتاين: امامنا فرصة فعلية لإنهاء الصراع وهذه لحظة اتخاذ قرار.
نبيه بري: الوضع جيد مبدئيا، وماتبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل التقنية.
حزب الله: لن يحصل الاحتلال في السياسة على ما عجز عن تحقيقه في الميدان.
نجيب ميقاتي: الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار وحفظ السيادة اللبنانية.
الإعلام العبري: يجب أن نتجه لوقف إطلاق النار وإيجاد حل لعودة المستوطنين إلى الشمال.
وزير خارجية فرنسا: الفرصة سانحة للتوصل لاتفاق دائم في لبنان.
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