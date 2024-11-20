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باختصار..

وقف إطلاق النار بين لبنان و'إسرائيل'

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

وصل هوكشتاين إلى بيروت صباح الثلاثاء، وسط جهود حثيثة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

العالم _ باختصار

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على بحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البرية الدولية.

خبراء: ضربات حزب الله الموجعة أجبرت تل أبيب على البحث عن مخرج لهذه الحرب.

هوكشتاين: امامنا فرصة فعلية لإنهاء الصراع وهذه لحظة اتخاذ قرار.

نبيه بري: الوضع جيد مبدئيا، وماتبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل التقنية.

حزب الله: لن يحصل الاحتلال في السياسة على ما عجز عن تحقيقه في الميدان.

نجيب ميقاتي: الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار وحفظ السيادة اللبنانية.

الإعلام العبري: يجب أن نتجه لوقف إطلاق النار وإيجاد حل لعودة المستوطنين إلى الشمال.

وزير خارجية فرنسا: الفرصة سانحة للتوصل لاتفاق دائم في لبنان.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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