الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

غروسي: هناك جهات قانونية تنص على وجوب عدم استهداف المرافق النووية

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :