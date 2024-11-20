الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في برعام بالجليل الغربي

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :