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وزيرا خارجية ايران وقطر يؤكدان ضرورة إنهاء الابادة بغزة والعدوان على لبنان

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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