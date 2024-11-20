44 ألف شهيد و104 آلاف جريح حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

العالم - فلسطين

وأفادت وزارة الصحة في تحديثها اليومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 13 شهيدا و84 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وقالت الوزارة: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,985 شهيدا و104,092 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.