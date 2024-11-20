وصول مساعدات إنسانية يمنية إلى بيروت إسنادا للنازحين

العالم _ مراسلون

"ويؤثرون على أنفسهم" هو عنوان الحملة الشعبية اليمنية لمساندة الأشقاء في لبنان والتي أطلقتها حركة انصار الله في اليمن بناء لتوجيهات قائد الحركة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال الإعلامي اليمني، محمد الزبيدي، لقناة العالم: "إن هذه الحملة تنبع من شعور عميق بالمسؤولية وتأتي ضمن واقع إسنادي يتألف من ثلاثة محاور: الإسناد العسكري، والإسناد الشعبي، والإسناد المالي. يدرك اليمنيون أن ما يقومون به هو واجب ينطلق من هذا الشعور، ويستند إلى قاعدة أسسها السيد الحوثي، والتي تنص على "لستم وحدكم، نحن معكم حتى النصر".

في هذا المستودع التابع لبلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية يتم تفريغ المساعدات الإنسانية والإغاثية وإعدادها تمهيدا لتوزيعها على العوائل النازحة المسجّلة من مختلف المناطق اللبنانية تحت إشراف الإدارة العامة للجنة الإمداد الخيرية.

وقال المدير العام للجنة الإمداد الخيرية، محمد برجاوي، لقناة العالم، إن: "هذه المبادرة الشعبية من اليمن ستصل إلى كل النازحين في كل الأصقاع والمدن والقرى اللبنانية، وأينما يكون النازحون."

ومن جهته، قال رئيس بلدية الغبيري، معن الخليل، في حديث لقناة العالم: "أن تأتي المساعدات من شعب اليمن إلى الشعب اللبناني هذا موضوع استثنائي ونتوقف عنده كثيرا بما له من رمزية وأثر بين الشعبين اللبناني واليمني."

وفي السياق نفسه تستمرّ الحملة الشعبية اليمينة الإسنادية للنازحين اللبنانيين، بتقديم المواد الغذائية والعينية والتي تجاوزت قيمتها حتى الآن المليونَي دولار لتضاف إلى إنجازات جبهة إسناد المقاومة اليمنيّة في الميدان.

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