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صفارات الانذار تدوي في "كفار جلعادي" شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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