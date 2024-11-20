عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة تدمر في ريف حمص السوري

العالم - سوريا

وتحدثت وسائل إعلام سورية عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على تدمر إلى 10 شهداء وعشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة .

وقبل أيام، أكد مصدر عسكري سوري ارتقاء 15 شخصاً وإصابة 6 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، من جراء عدوانٍ إسرائيلي على عدد من الأبنية السكنية في حي المزة في دمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق.

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على سوريا مؤخراً، وتركزت معظمها على العاصمة دمشق وريفها ومدينة حمص.

وسبق أن دانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أنّ الممارسات العدوانية للاحتلال، واستهدافه المستمرّ للمناطق المدنية، هي "نتيجة عدم القيام بأيّ تحرّك جدّي للَجمِه"، مجدّدةً مطالبة الأمم المتحدة بـ"التحرّك العاجل من أجل اتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان ومساءلة مرتكبيه".