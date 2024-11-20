كاميرا العالم توثق معاناة أطفال غزة في ظل العدوان الإسرائيلي

العالم _ مراسلون

يُصادف الـ20 من نوفمبر يوم الطفل العالمي، حيث تحتفل دول العالم ومؤسسات دولية تعنى بشؤون الأطفال. إلا أن أطفال غزة يعيشون واقعًا خاصًا ومؤلمًا، يعانون فيه من المجاعة ونقص حاد في أبسط حقوقهم، مثل الملابس والعيش بسلام، نتيجة الحرب القاسية التي تعرضوا لها.

تظهر المشاهد التي التقطتها كاميرا العالم حجم المعاناة التي يواجهها هؤلاء الأطفال، وحاجتهم الماسة للاهتمام والرعاية، بينما تدفعهم ظروف الحرب للعيش في أوضاع مأساوية.

وعبرت شريهان شرير، نازحة وأم فلسطينية، عن معاناتها لقناة العالم قائلة: "أطفالي يعيشون على الرمل، يحتاجون إلى ملابس وطعام وشراب، ولا أحد يسأل عنهم. أطفال غزة بحاجة ماسة للرعاية، هذه الحياة صعبة جدًا وما ذنب هؤلاء الأطفال؟"

وقالت شاهيناز الأعرج، طفلة نازحة من غزة، لقناة العالم: "كنت سعيدة وأعيش حياة طبيعية، لكننا حُرمنا من المدارس ومن كل شيء. نعيش في خيام على الرمل والدمار. كنا في السابق سعداء ونرتدى ملابسنا ونذهب إلى المدارس."

وفي الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون أطفال غزة في المدارس والمنازل، فرضت عليهم الحرب واقعًا قاسيًا، حيث أصبحوا يعيشون في الشوارع وفي خيام مهترئة. إن المشهد الحزين الذي يعيشه هؤلاء الأطفال يستدعي انتباه العالم إلى معاناتهم المستمرة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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