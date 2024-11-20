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ماذا قال هوكشتاين بعد لقاءه نبيه بري للمرة الثانية؟

ماذا قال هوكشتاين بعد لقاءه نبيه بري للمرة الثانية؟
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين في كلمة مقتضبة الأربعاء أنه سيسافر إلى فلسطين المحتلة من بيروت خلال ساعات بهدف استكمال العمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله.

العالم - لبنان

وقال هوكشتاين خلال مؤتمر صحافي أعقب لقاءه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للمرة الثانية خلال يومين “حققنا تقدما إضافيا (…) سأسافر من هنا خلال بضع ساعات إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا الأمر إذا استطعنا” في إشارة إلى وقف إطلاق النار.

وأكد هوكشتاين أن هناك تقدما بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى فلسطين المحتلة لمحاولة الوصول إلى خاتمة.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال هوكشتاين إن “اجتماع اليوم هو تقدم إضافي”، رافضا مناقشة علنا نتيجة المفاوضات والنقاط العالقة.

وشدد على “أننا بحثنا وأنجزنا تقدما، وسأتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة”، مؤكدا أن “هناك تقدما وسنعمل أيضا مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة وسنبحث هذه الأمور مع الرئاسة الجديدة”.

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