بالتفاصيل.. تعرف على المسيرات التي يمتلكها حزب الله !

العالم - لبنان

أهم الأنواع التي تم استخدامها خلال العام الماضي:

مرصاد 1

مسيّرة لعمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية والهجوم، تتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاع يصل إلى 3 آلاف متر، وتطير إلى مسافة تصل حتى 120 كيلومترا بسرعة 370 كيلومترا في الساعة، ولديها القدرة على حمل نحو 40 كيلوغراما من المتفجرات.

هاجر

مسيرة لا يتعدى وزنها نحو 175 كيلوغراما، ومصنوعة من مواد ذات بصمة رادارية منخفضة، تستطيع تحديد الأهداف على مسافة 150 كيلومترا، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، كما يبلغ أقصى ارتفاع لها نحو 4500 متر. مجهزة بعدة تصوير مكاني ثلاثي الأبعاد، كما أنها مزودة بصواريخ جو جو، ويمكن تشغيلها على نحو تلقائي أو شبه تلقائي.

الهدهد

تبلغ سرعتها القصوى 70 كيلومترا في الساعة، ويمكنها التحليق والهبوط على نحو عمودي من دون الحاجة إلى مدرج خاص بها، كما أنها تستطيع التحليق لمدة تزيد عن الثلاث ساعات.

وتتميز بصوتها المنخفض، كما أن لديها القدرة على العمل في الظروف الصعبة، ومزودة بتقنيات تصوير حديثة، وذات إشعاع حراري منخفض مما يجعل إصابتها بالصواريخ الموجهة عملية صعبة.

مسيّرة أيوب

هي واحدة من المسيرات التي طورها مهندسو المقاومة الإسلامية، وتحمل اسم القائد العسكري حسين أيوب، تستطيع تنفيذ المهام على بعد 1700 كيلومتر من نقطة انطلاقها. لديها قدرة على التحليق 24 ساعة متواصلة، كما يمكنها حمل صواريخ وقنابل بوزن 100 كيلوغرام، ويتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، كما أنها مجهزة بنظام رؤية ليلي، وكاميرات متقدمة لرصد الأهداف بدقة عالية.

شاهد 191

تبلغ سرعة طيرانها نحو 300 كيلومتر في الساعة ويمكنها التحليق نحو 4 ساعات ونصف الساعة، وتستطيع الوصول حتى 450 كيلومترا من نقطة انطلاقها، كما أنه يمكنها حمل صواريخ بوزن 50 كيلوغراما، ويبلغ أقصى ارتفاع تحلق فيه 25 ألف قدم.

شاهد 136

طائرة مسيرة إنقضاضية صممت لتتنفذ هجمات فعالة ودقيقة. ويبلغ مدى طيرانها نحو ألفي كيلومترا. تبلغ 185 كيلومترا في الساعة، ويمكنها حمل حمولة تدمير عالية، إذ لديها رأس حربي يحمل نحو 40 إلى 50 كيلوغراما من المتفجرات.