حزب الله: لدينا هدف أساس هو وقف العدوان وبلدنا مرفوع الرأس

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ولفت النائب فضل الله إلى “أننا انتقلنا إلى مرحلة مواجهة العدوان من 17 أيلول وهي مرحلة تصدي لها متطلباتها”.وقال “لدينا هدف أساسي هو وقف العدوان وبلدنا مرفوع الرأس”، مشددًا على أن “المقاومة باقية ومستمرة وهي جزء أساسي من لبنان وهي من هذا الشعب”.

وختم النائب فضل الله مؤكدًا أن “قدرات المقاومة موجودة والميدان يتحدث عن هذه القدرات”.

وفي تصريحات أخرى، أعلن النائب فضل الله أن حزب الله أعطى ملاحظات للرئيس اللبناني نبيه بري، وقال إن ليس هناك من مصلحة الدخول في التفاصيل. وشدد على أن “المقاومة دائماً حذرة من الزاويتين العسكرية والسياسية”.

وأشار فضل الله إلى أن “الحل السياسي لا يعني تفاوضا سياسيا مع العدو بل يعني الإلتزامات من الجانبين، واليوم نعالج موضوع الجبهة اللبنانية لأننا أصبحنا بحرب مختلفة”.

وشدد فضل الله على أن “الحرب لن تنهي بفرط شروط العدو”، وقال: “نحن اليوم بحاجة الى نقاش داخلي ولسنا ضده بعد الحرب ولكن أهل المقاومة وأهل الجنوب اليوم أكثر تمسكاً بالمقاومة”، مشيرًا إلى أنه “لدينا هدف أساسي هو وقف العدوان وبلدنا مرفوع الرأس”.

وأضاف “لا أحد يقبل في لبنان بأن تُخرق السيادة وبأن يُعطى للعدو حرية الحركة في البلد”، مؤكدا أن “المقاومة باقية ومستمرة وهي جزء أساسي من لبنان وهي من هذا الشعب”، وتابع: “قدرات المقاومة موجودة والميدان يتحدث عن هذه القدرات”.

المصدر: موقع المنار