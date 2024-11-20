ماذا يعني تواصُل عمليات المقاومة النّوعية في معارك شمال غزّة؟

العالم - لبنان

وأوضح الصمادي، أن قدرة المقاومة على إلحاق خسائر بقوات الاحتلال بعد أكثر من 400 يوم من القتال وبعد ما لحق بها من خسائر تمثل انتصارًا من الناحية العسكرية.

وذكر أن عملية استهداف دبابة "إسرائيلية" في منطقة الفاخورة بزرع عبوة ناسفة غربي جباليا تؤكد تماسك القيادة الميدانية للمقاومة.

وقال إن زرع عبوة شواظ في هذه المنطقة المراقبة على مدار الساعة والتي تغص سماؤها بالمسيّرات وطائرات "كواد كابتر" يتطلب تحديا واحترافية كبيرة.

كما لفت الصمادي إلى اعتماد الاحتلال على توغل الروبوتات المفخخة وناقلات الجند "إم-113" التي تحمل أطنانا من المتفجرات، قبل دخولها إلى مناطق المواجهات.

ونوّه إلى أن حرب العصابات تقوم على التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي، مما يعني أن المقاتلين على الأرض لديهم حق اتخاذ القرار والتنفيد حسب الظرف الميداني.

وقال إن هذه العبوات والذخائر تكون غالبا في أماكن "الطمر والتخزين" حتى يتمكن المقاتلون من الحصول عليها لتنفيذ هذه العمليات، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال نجح في تهجير سكان الشمال جزئيا تحت النار، لكنه لم ينجح في تنفيذ خطته كاملة بسبب تمسك الفلسطينيين بأرضهم.

وأكد أن جيش الاحتلال لا يعلن خسائره الحقيقية في الميدان رغم أن المقاومة تعيش وضعا استثنائيا بعد كل هذه الشهور من الحرب.

وأعلنت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر برتبة مقدم بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وكشفت يديعوت أحرونوت، أنّ 28 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" قُتلوا في معارك جباليا في جباليا شمال قطاع غزة، منذ 5 أكتوبر الماضي.

ومنذ مطلع نوفمبر الجاري، سقط 30 قتيلًا في صفوف الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين في مختلف جبهات القتال.

وأظهرت معطيات الاحتلال المحدثة، أمس الثلاثاء، إصابة 11 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني "للجيش الإسرائيلي"، وصل عدد المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5381 عسكريًا.

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، فقد قُتل 800 ضابط وجندي "إسرائيلي" منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، غالبيتهم في معارك قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من استهداف وتدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شواظ في منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويوم السبت الماضي، نشرت القسام صورا لعمليات استهداف طالت 7 آليات إسرائيلية خلال المعارك الدائرة في شمال القطاع.