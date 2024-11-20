الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: لدينا القدرة الكافية وهناك امكانات تنقل الى الحافة الامامية

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :