الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: لا يمكنها ان تهزمنا اسرائيل بالشروط التي تريدها هي

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :