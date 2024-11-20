الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: لدينا مواقف متناغمة وموحدة تجاه الورقة الامريكية

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :