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الشيخ قاسم: لقد اعددنا لمعركة طويلة ونتفاوض ولكن ليس تحت النار

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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