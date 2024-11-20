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الشيخ نعيم قاسم: سنبقى في الميدان وسنقاتل مهما ارتفعت الكلفة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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