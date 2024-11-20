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مراسل قناة العالم..

'إسرائيل' تسعى لفرض إدارة عسكرية في غزة وسط رفض شعبي

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، مشيرة إلى تغيير جذري في إستراتيجياته العسكرية والاستيطانية داخل القطاع.

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم من شمال غزة، باسل خير الدين، إن "فكرة تطبيق "إدارة عسكرية في غزة" قائمة على أن تكون هناك إدارة عسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق التي يسيطر عليها، حيث يُسمح للنازحين بالعودة إلى مناطق معينة مثل شمال غزة، ولكن فقط لأولئك الذين لا ينتمون إلى فصائل المقاومة، بحسب إدعاء كيان الاحتلال."

وأوضح مراسل العالم أنه نوقشت اقتراحات تتعلق بتعيين شركة أمنية إسرائيلية أو أمريكية لتوزيع المساعدات، لافتا إلى أن هذا الاقتراح قوبل برفض قاطع من قبل العشائر والوجهاء والعائلات في المنطقة، وليس فقط من قبل الفصائل أو الحكومة، حيث يعبر الجميع عن موقفهم الرافض لهذه الفكرة بشكل قطعي.

ويسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".

وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الحرب الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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