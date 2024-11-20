الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: اقول للنازحين نحن نقدر ماتقومون به ونعلم انكم تضحون

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :