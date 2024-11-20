الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية:قاعدة ايلييت مقر للفرقة 91 غرب مستوطنة اييليت هشاخر

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :