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مصادر فلسطينية:4 شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال منزلا جنوب غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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