رئيس وزراء قطر يلتقي الرئيس الإيراني

العالم - ايران

والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يزور طهران على رأس وفد رسمي للتشاور حول العلاقات الثنائية والتطورات الحساسة في المنطقة، التقى اليوم الاربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

واكد الرئيس بزشكيان خلال اللقاء على توسيع العلاقات الثنائية بين ايران وقطر.

ومن جانبه اكد رئيس وزراء قطر خلال اللقاء على ان بلاده ستبقى حليفة قوية لايران

وخلال هذه الزيارة، التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.