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مندوب الصين: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو للمرة الخامسة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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