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مندوب الصين: بمقتل 45 الفا بغزة الولايات المتحدة لا تتردد باستخدام الفيتو

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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