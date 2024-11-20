الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب الصين: لا نفهم لماذا لا يحدث اي تقدم بمفاوضات وقف الحرب في غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :