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مندوب الصين: لابد من الافراج عن الرهائن ووقف اطلاق النار بغزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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