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مندوب الصين: عدم وقف اطلاق النار يعني اعطاء الضوء الاخضر لاسرائيل

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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