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الاعلام العبري: 5 قتلى بصفوف الجيش جراء حدث أمني جنوب لبنان اليوم

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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