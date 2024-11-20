ماذا يحمل هوكشتاين من بيروت إلى تل أبيب بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار؟

العالم _ مراسلون

هوكشتاين الذي يزور لبنان للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان، إلتقى المفاوض الرسمي عن الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدار 3 ساعات في زيارتين منفصلتين حيث تمت مناقشة مسودة اقتراح وقف إطلاق النار الأميركية وردود لبنان عليها، فتمت حلحلة بعض البنود المذكورة فيما لا يزال بعضها مبهمًا وعالقًا دون معالجة.

وقال آموس هوكشتاين، الموفد الرئاسي الأميركي، في مؤتمر صحفي: "أنا عدت لبيروت لأن هناك فرصة حقيقية لإنهاء هذا الصراع. أنا هنا لتسهيل الأمور ولكن القرار النهائي للجهات. الفرصة سانحة الآن وآمل أن نصل إلى اتفاق حاسم."

وفي السياق نفسه أكد هوكشتاين خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين أن هناك تقدّما إيجابيا ملحوظا في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب اللّه و"إسرائيل"، وأنه لن يفصح عما تم التوصل إليه من نقاط إيجابية خلال مباحثاته في هذه الزيارة، قبل لقائه المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب التي سيتوجه إليها مباشرة بعد مغادرته لبنان وفق تصريحه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و544 قتيلا و15 ألفا و36 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر.

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