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حماس: الفيتو الامريكي يعطي الضوء الاخضر لاستمرار حرب الابادة في غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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